المغرب يؤكد أن عدم مشاركته فى التصويت بشأن الوضع الروسي الأوكراني لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل

قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن المملكة المغربية قررت عدم المشاركة في التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوضع بين أوكرانيا و روسيا. الذي صادقت عليه اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن عدم مشاركة المغرب لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بخصوص موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين روسيا وأوكرانيا، كما جدد البيان التأكيد على بيان سابق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ 26 فبراير 2022.



وأكد بيان للخارجية المغربية، أن المغرب تواصل ، بقلق وانشغال، تطور الوضع بين أوكرانيا و روسيا، مشيرا إلى أن المغرب أعرب عن أسفه إزاء التصعيد العسكري الذي خلف، ، إلى اليوم، مئات القتلى وآلاف الجرحى، والذي تسبب في معاناة إنسانية للجانبين، بالإضافة إلى أن هذا الوضع ينعكس على مجموع السكان ودول المنطقة وغيرها.

واضاف البيان بان المغرب جدد تشبسه القوي باحترام الوحدة الترابية والسيادة والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.



واوضح البيان أن المغرب أكد على انه طبقا لميثاق الأمم المتحدة، يتعين على أعضاء هذه المنظمة تسوية خلافاتهم عبر الوسائل السلمية، وبموجب مبادئ القانون الدولي من أجل الحفاظ على الأمن والسلم العالميين.

وأن المغرب يحرص، على الدوام، على تشجيع عدم اللجوء إلى القوة لتسوية الخلافات بين الدول، وتدعو إلى مواصلة وتكثيف الحوار والتفاوض بين الأطراف من أجل وضع حد لهذا النزاع، وتشجيع جميع المبادرات والإجراءات لتحقيق هذه الغاية.



وأشار البيان الى أن المغرب قرر، استجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم مساهمة مالية للجهود الإنسانية للأمم المتحدة والبلدان المجاورة.