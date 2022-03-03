سخر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، مع ساخرة المائدة الطويلة التي استخدمها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماعاته مؤخرا مع قادة أجانب ومسؤولين روس.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "اجلس معي للتفاوض.. فقط ليس على بعد 30 مترا. أنا لا أعض. ما الذي تخشاه؟".

وأضاف أنّ احتمالات إجراء جولة أخرى من المباحثات بين مفاوضين روس وأوكرانيين لا تبدو مشجعة، لكنه أكد على الحاجة للتفاوض، مشيرا في تصريحاته التي نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، إلى أن أي كلمات أهم من الطلقات.

ورأى أنّ العالم كان أبطأ من اللازم في تقديم الدعم لأوكرانيا وحث القادة في الغرب على فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا لمنع وصول الطائرات الحربية الروسية.

واستبعدت الولايات المتحدة وحلفاء الناتو اتخاذ الخطوة التي ستضع الجيوش الروسية والغربية في مواجهة مباشرة.

ودفع زيلينسكي بأنه إن ظل الغرب مترددا في إعلان حظر الطيران فوق أوكرانيا، فعليه أن يزود كييف على الأقل بطائرات مقاتلة.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.