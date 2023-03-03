رئيسة المجر: لم نتخذ قرارا بنقل سفارتنا في إسرائيل إلى القدس

قالت رئيسة المجر كاتالين نوفاك، الجمعة، إن بلادها لم تتخذ قرارا بعد بشأن نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس المحتلة، على الرغم من إفادة صحيفة إسرائيلية بأنها ستفعل ذلك الشهر المقبل.



وقالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، الجمعة، إن التحرك سيحدث في بادرة دعم من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



ومن شأن هذا التحرك أن يجعل المجر أول دولة عضو بالاتحاد الأوروبي تفتح سفارة في القدس التي تعتبرها إسرائيل عاصمتها، لكن أغلب الدول لا تعترف بهذا.



وقالت نوفاك في مؤتمر صحفي في زيارتها إلى براج "أقرأ الأخبار في الصحف أنا أيضا. في المجر لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن نقل سفارتنا في إسرائيل"، وفقاً لوكالة "رويترز".



ولم يؤكد ماتيه باتشولاي المتحدث باسم وزارة الخارجية المجرية التقرير، لكنه قال إن الوزارة ستفصح عن المستجدات فيما يتعلق بأي تغييرات بشأن السفارة في كل الأحوال.



وقال باتشولاي: "نقلنا بالفعل الإدارة المالية بسفارتنا في إسرائيل إلى القدس منذ أعوام". ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق.