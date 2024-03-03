زراعة جهاز مؤقت لتنظيم ضربات القلب لملك النرويج في ماليزيا

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تمت زراعة جهاز مؤقت لتنظيم ضربات القلب لملك النرويج هارالد الخامس، 87 عاما، في ماليزيا.

وأعلن البلاط الملكي في أوسلو اليوم السبت في بيان أن السبب هو انخفاض معدل نبضات قلب الملك، "وتم اتخاذ القرار صباح اليوم وتكللت العملية بالنجاح".

وذكر البيان أن الملك في صحة جيدة لكنه ما زال يحتاج إلى الراحة.

وذكر بيورن بيندز طبيب التخدير الخاص بالملك وفقا للبيان أنه سيخضع لعملية في بلاده في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأصيب الملك بعدوى خلال رحلة في عطلته إلى ماليزيا وتم نقله إلى المستشفى هناك الأسبوع الجاري. وهبطت طائرة أمس الجمعة في مطار لنكاوي لإعادته إلى الوطن.

ويتولى هارالد العرش منذ 1991، خلفا لوالده الملك أولاف الخامس.

وتعرض الملك لمشكلات صحية مؤخرا، حيث مكث في المستشفى عدة مرات بسبب إصابته بعدوى. وخضع لجراحة لتبديل صمام بالقلب في 2020.

وذكر الملك هارالد مؤخرا أنه لا يعتزم أن يحذو حذو ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، التي تنازلت عن العرش في يناير في سن الـ 83.