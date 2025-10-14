أطلق المجلس التصديري للملابس الجاهزة بعثة تجارية إلى بولندا بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري تضم 15 شركة مصرية من كبريات الشركات العاملة في قطاع الملابس الجاهزة، وذلك خلال يومي 13 و14 أكتوبر 2025، ضمن خطة المجلس لفتح أسواق تصديرية جديدة، بحسب بيان المجلس اليوم.

ويستهدف المجلس التصديري للملابس الجاهزة الوصول بصادرات القطاع إلى نحو 3.7 – 3.8 مليار دولار بنهاية عام 2025، مدعومًا بالأداء القوي خلال العام الجاري الذي يشهد نموًا شهريًا يتراوح بين 30 و35%.

وقال فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس يركز على التوسع في الأسواق الأوروبية الواعدة التي تتميز بقدرتها على استيعاب منتجات ذات جودة عالية وتنافسية سعرية قوية.

وأضاف أن المجلس يعمل على مساندة الشركات المصرية المشاركة في البعثات والمعارض الخارجية لفتح قنوات تصديرية جديدة وتوسيع قاعدة العملاء في الأسواق العالمية.

وأوضح أن استراتيجية المجلس حتى عام 2030 ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع، بهدف رفع القدرة التنافسية للمنتج وزيادة الصادرات 30 إلي 35% سنوياً.

وتابع أن زيادة الاستثمارات في خطوط الإنتاج وتحديث التكنولوجيا داخل المصانع المصرية بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث ساهمت في رفع جودة المنتج وتحسين الكفاءة الإنتاجية، ما انعكس على نمو الصادرات بنسبة ملحوظة خلال عام 2024 وأول 8 أشهر من 2025.

ومن جانبها، قالت شرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذه البعثة تأتي في إطار جهود المجلس لدعم الشركات المصرية من جميع الفئات، للتوسع في الأسواق الواعدة والتعرف على أحدث اتجاهات الموضة ومتطلبات المستهلك الأوروبي.

وأضافت أن السوق البولندي تعد من أهم الأسواق المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن البعثة تتضمن لقاءات ثنائية (B2B) بين الشركات المصرية ونظيراتها البولندية إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من سلاسل التوريد والمراكز التجارية الكبرى.

وأشارت إلى أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة المصري إلى بولندا شهدت نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، لتسجل 19.8 مليون دولار مقابل 14.8 مليون دولار في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 34%، وهو ما يعكس جودة وتنافسية المنتج المصري في الأسواق الأوروبية.

وأكدت أن المجلس يواصل تنفيذ خطة طموحة لزيادة الصادرات من خلال المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم بعثات تجارية في الأسواق ذات الأولوية، إلى جانب دعم المصنعين في تطوير التصميم والجودة بما يتماشى مع المعايير العالمية ومتطلبات الاستدامة.

ولفتت إلى أن المجلس يعمل بشكل متكامل مع الحكومة لتنويع الأسواق التصديرية وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية إلى 148 مليار دولار سنويًا.