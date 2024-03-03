ألغيت فعالية في العاصمة الكندية تورونتو، كان مقررا أن يشارك بها رئيس الوزراء جاستن ترودو، ونظيرته الإيطالية، جورجيا ميلوني، "لأسباب أمنية"، حسبما أعلن مكتب ترودو، في وقت نُظّم احتجاج مؤيد للفلسطينيين في موقع قريب.

ووفقا لتقارير وسائل إعلام كندية، تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أمام متحف الفنون الجميلة في أونتاريو، في وسط المدينة، حيث كانت الفعالية مقررة.

وقالت مسئولة في مكتب رئيس الوزراء، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الفعالية ألغيت لأسباب أمنية، من دون أن تخوض في تفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، عقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا ناقشا خلاله قضايا عدة، بما في ذلك «الأزمة الصعبة جدا في الشرق الأوسط»، وفقا لميلوني.

ومُنِع دخول بعض الضيوف إلى الفعالية من جانب متظاهرين معارضين لطريقة تعاطي كندا مع الأوضاع على الأراضي الفلسطينية، وتحديدا الحرب الإسرائيلية على غزة.

وشارك في الاحتجاج ما بين 200 و300 متظاهر، وسط انتشار أمني كبير قرب المتحف.

وتزور ميلوني كندا في إطار دور إيطاليا كرئيسة لمجموعة السبع لعام 2024 بعد زيارة لواشنطن، الجمعة.

واتفق البلدان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك أمن الطاقة والتحول إلى مستقبل الطاقة المستدامة، على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.