أول تعليق من الكرملين على تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على دول بريكس

علق الكرملين، مساء الاثنين، على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على دول تجمع «بريكس».

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة «ريا نوفوستي»، مساء الاثنين، أن التعاون داخل المجموعة لم ولن يكون موجهًا ضد دول ثالثة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، أن «خصوصية (بريكس) تكمن في أنه تجمع لدول تربطها رؤية عالمية مشتركة لكيفية التعاون المبني على مصالحها الخاصة».

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على أي دولة تدعم السياسات «المعادية للولايات المتحدة» التي تنتهجها مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، حيث أعلن عن إرسال خطابات بشأن الرسوم الجمركية إلى عشرات الدول اعتبارا من، الاثنين، قبل الموعد النهائي الرئيسي.

وفي منشور على منصته «تروث سوشيال»، الأحد، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على «أي دولة تتبنى سياسات مجموعة البريكس المعادية لأمريكا» مع عدم وجود أي استثناءات، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور ماهية السياسات التي كان ترامب يشير إليها.

ولطالما برزت مجموعة البريكس، وهي اختصار للدول الأعضاء المؤسسين: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، كمنظمة متباينة من الدول توحدها رؤية مشتركة بأنه يجب إعادة توزيع تقاسم السلطة العالمية لتعكس الواقع الاقتصادي العالمي الحالي من أجل نظام عالمي «متعدد الأقطاب» بديلا للنظام العالمي بقيادة الغرب.

وتوسعت المجموعة مؤخرا لتشمل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة كأعضاء، وتضم 10 دول شريكة من المستوى الأدنى - بما في ذلك بيلاروسيا ونيجيريا وتايلاند وفيتنام.