مبعوث ترامب عقب لقائه مع الرئيس اللبناني: حان الوقت لتغيير المنطقة

ثمن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لبنان توم باراك، لقاءه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، في العاصمة بيروت، اليوم الاثنين.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع الرئيس اللبناني: «هذا وقت مهم جدا للبنان والمنطقة، وهناك فرصة سانحة ينبغي اغتنامها».

وشدد على أن «الوقت حان لتغيير المنطقة»، معقبًا: «هناك فرصة في الجو، ولا أفضل من اللبنانيين من انتهاز الفرص، وأؤكد أن ترامب يقف إلى جانب لبنان، ويريد أن يساعد للوصول إلى السلام والازدهار».

وأعرب عن امتنانه للرد الذي تلقاه من الحكومة اللبنانية على الورقة الأمريكية، قائلًا: «الجواب أتى بعد تفكير، ونحن نخلق خطّة للمضي إلى الأمام، وأشعر بأمل كبير».

وأشار إلى أن «الرد اللبناني جاء في 15 نقطة وكان مسئولًا»، مؤكدًا أن «العمل جارٍ على تفاصيل تنفيذ الورقة المقترحة».

والتقى الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، المبعوث الأمريكي توماس باراك في القصر الرئاسي ببيروت.

وأطلع باراك المسئولين اللبنانيين على خارطة طريق مكتوبة، وأبلغهم أنه يتوقع تلقي رد بشأن أي تعديلات مقترحة.

وتركز الوثيقة على نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى، وتحث لبنان على تحسين علاقاته مع سوريا المجاورة وتنفيذ إصلاحات مالية.