تنطلق غدا الثلاثاء أولى ليالي العرض المسرحي "الملك لير" للفنان يحيى الفخراني، وذلك في التاسعة مساءً على المسرح القومي بالعتبة، ويستمر تقديم العرض حتى الأحد 13 يوليو الجاري، على أن يقدم العرض فيما بعد من الخميس إلى الأحد من كل أسبوع.

ومن المقرر أن يحضر افتتاح العرض وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ورئيس قطاع المسرح المخرج خالد جلال ورئيس البيت الفني للمسرح المخرج هشام عطوة ومدير المسرح القومي الدكتور أيمن الشيوي وعددًا من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وكان قد أعلن مدير المسرح القومي دكتور أيمن الشيوي في المؤتمر الصحفي للعرض الذي أقيم الأسبوع الماضي أن كانت هناك محاولات لزيادة أسعار تذاكر الصفوف الأمامية، وتم مخاطبة الجهات الرسمية، ولكن جاءت توجيهات وزير الثقافة أن تبقى الأسعار كما هي لحين دراسة الموضوع باستفاضة، على أن تكون فئات التذاكر كما هي 110 و80 و60 جنيهًا، وهي خدمة ثقافية للمواطن المصري بشكل كبير، وفي متناول الجميع.

أما عن طريقة حجز تذاكر العرض، فستكون أونلاين، إما عن طريق الأبليكشن الخاص بالحجز أو من خلال المسرح عن طريق البطاقات البنكية.

وتُعد هذه النسخة من "الملك لير" هي عودة للفنان يحيى الفخراني على خشبة المسرح من جديد، حيث تم تقديم هذا العرض مرتين من قبل، وقدم الفخراني، "الملك لير" 3 مرات على خشبة المسرح بدأها عام 2001، على خشبة المسرح القومي، من إخراج أحمد عبدالحليم، وأخرجها للتليفزيون جمال عبدالحميد، وشارك في بطولة العرض إلى جانب الدكتور يحيى الفخراني؛ أشرف عبدالغفور، وأحمد عبدالحليم، وسوسن بدر، وأحمد سلامة، وريهام عبدالغفور، وفاروق عطية، ونرمين كمال، وسلوى محمد علي، وعهدي صادق، ورشدي الشامي.

ثم قدمها الفخراني، للمرة الثانية على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس عام 2019، وشارك في بطولة العرض هذه المرة إلى جانب الفخراني، أحمد فؤاد سليم، ورانيا فريد شوقي، وريهام عبدالغفور، وهبة مجدي، ومجدي كامل، ونضال الشافعي، وأحمد عزمي، وأحمد فهيم وأيمن الشيوي، وناصرسيف، وحمادة شوشة، إخراج تامر كرم.

أما هذه النسخة التي ستنطلق اليوم على خشبة المسرح القومي فهي من إخراج شادي سرور، والذي يقدم العمل برؤية مختلفة وبتقنيات بصرية مختلفة، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب دكتور يحيى الفخراني، نخبة من الفنانين منهم طارق الدسوقي، وحسن يوسف، وأحمد عثمان، وتامر الكاشف، ومحمد العزايزي، وأمل عبدالله، وطارق شرف، وإيمان رجائي وآخرون.

أما باقي فريق العمل فهم: المكياج إسلام عباس، الأزياء علا علي، والديكور دكتور حمدي عطية، والتأليف الموسيقي أحمد الناصر، والكيروجراف ضياء شفيق، والإضاءة محمود الحسيني، تصوير وتصميم البوستر أحمد نور.