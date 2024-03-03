صحة غزة: استشهاد 15 طفلًا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد 15 طفلًا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان.

وقال المتحدث باسم صحة غزة أشرف القدرة، في بيان: «نخشى على حياة 6 اطفال يعانون من سوء التغذية والحفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان نتيجة توقف المولد الكهربائي والاكسجين وضعف الامكانيات الطبية».

وتتواصل الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط تحذيرات من مجاعة تضرب القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، مع مرور 149 يومًا على شن الحرب.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 30 ألفًا و410 شهداء، مع تسجيل 71 ألفًا و700 جريح، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدًا و177 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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