الزمالك: تأجيل مباراة سوار الغيني مستحيل

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على صعوبة تأجيل مباراة الزمالك ضد سوار الغيني في الكونفدرالية الأفريقية.قال أحمد سالم في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" ما يحدث مع الزمالك في الوقت الحالي طبيعي وكان يفترض أن يحدث من قبل، ويحسب لمجلس إدارة نادي الزمالك ما تم إنجازه في الفترة الماضية".

أضاف أحمد سالم:" موعد سفر الزمالك إلى السعودية يوم الإثنين ولن يتغير ومن المستحيل أن يتم تأجيل مباراة سوار الغيني في الكونفدرالية".

أوضح أحمد سالم:" كان من الممكن مناقشة إمكانية التأجيل إذا كانت المباراة في وقت عادي".

أتم متحدث الزمالك:" إذا لم تصل طائرة فريق سوار في الوقت المناسب قبل المباراة سنبدأ في التفكير فيما سيحدث وما هو مصير المباراة وسنلتزم باللائحة الخاصة بالاتحاد الإفريقي".

ونجح الزمالك في حسم صدارة المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية، برصيد 13 نقط، وضمن أبو سليم الليبي التأهل مع الزمالك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما يحتل ساجرادا الأنجولي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل سوار المجموعة بنقطة وحيدة.