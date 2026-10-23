 المواطن أسامة يجمع جائزتي نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم وثائقي عربي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المواطن أسامة يجمع جائزتي نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم وثائقي عربي


نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 10:21 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 10:21 م

حصد الفيلم الفلسطيني «المواطن أسامة» جائزته الثانية في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، بعدما فاز بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي طويل، وقيمتها 30 ألف دولار أمريكي، ليضيفها إلى جائزة أفضل فيلم وثائقي عربي، التي تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار أمريكي.

والفيلم من إخراج أحمد حسونة، وإنتاج لاورا نيكولوف ورشيد مشهراوي، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا.

وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة المخرج والمنتج السويسري العراقي سمير، وضمت اللجنة المخرج الأفغاني الهولندي أبوزار أميني، والمنتجة البلجيكية جولي فرير، ومديرة مهرجان زيوريخ السينمائي ريتا غويتج، والمونتيرة الفرنسية اللبنانية غلاديس جوجو.

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