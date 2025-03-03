الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة طلائع الجيش

استأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي استمرت لمدة يومين، عقب مباراة حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري.

خاض الفريق تدريبات بدنية قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهم على هامش مران الفريق.

كان الأهلي قد حقق الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد على استاد برج العرب في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري، فيما يواصل الفريق التحضير لمباراة طلائع الجيش في الجولة الختامية للدور الأول.