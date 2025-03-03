 جوارديولا يكشف موعد عودة رودري - بوابة الشروق
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جوارديولا يكشف موعد عودة رودري

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 3 مارس 2025 - 12:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مارس 2025 - 12:41 ص

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن الموعد المرتقب لعودة مواطنه رودري للمشاركة مع الفريق.

وتعرض رودري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة بداية هذا الموسم ليغيب على إثرها فترة طويلة.

وقال جوارديولا في تصريحات خلال مؤتمر صحفي حينما سُئل عن حالة رودري: "إنه بحالة أفضل الآن، ويتقدم بصورة جيدة".

وأضاف: "شخصيا لم أكن أتوقع أن يصل لهذه المرحلة من التأهيل في هذا التوقيت".

وأشار إلى أن اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن العام الماضي من الممكن أن يكون بمقدوره أن يعود للمشاركة مع الفريق قبل نهاية الموسم الحالي.

ويواجه السيتي موسما عصيبا ودع خلالها بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، كما تراجع في سباق المنافسة على صدارة الدوري.


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