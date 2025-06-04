تحدث الفنان عمرو سعد، عن أدائه مناسك الحج للمرة الأولى، متوجهًا بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على حسن التنظيم.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «صباحك مصري»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، اليوم الأربعاء: «الروحانيات عالية في السما، ربنا يديمها نعمة ويتقبل منا ومن كل الناس ويتقبل الدعاء، وتبقى سنة حلوة على الجميع».

وتوجه بالشكر إلى وزارة الإعلام السعودية على المجهود الكبير الذي تبذله في هذا الصدد، مضيفًا: «التنظيم رائع وكل حاجة سهلة ومنظمة ومدروسة بشكل غير عادي، دي أول حجة ليا، أنا مستمتع بيها وربنا يتقبل».

وأشاد بالتقنيات المستخدمة لتسهيل أداء المناسك على الحجاج الوافدين من مختلف أنحاء العالم، مثمنًا حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكمل: «لما بنيجي هنا إحنا في بيتنا، بحس إني مبعدتش عن مصر، السعوديين بيحبوا مصر ومتأثرين بالفن والتاريخ المصري وبيحسوا إن مصر بلدهم».

من جانبه، أعرب الفنان أحمد السقا، عن شكره للمملكة العربية السعودية على حسن التنظيم، مؤكدًا أن «التنسيق منظم جدًا».

وواصل: «شايلينا من على الأرض شيل، والحمد لله الرحلة ميسرة، حاجة تفرح لما تدخل الحرم والسعي ولسة عندنا عرفة والمزدلفة ومِنى، كلها طقوس وروحانيات تعزل الشخص عن العالم.. ربنا يتقبل منا ومن جميع الناس القادمين من مختلف أنحاء العالم».