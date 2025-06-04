مصادر للغد: حماس تتراجع عن عدد من نقاط الخلاف بشأن مقترح ويتكوف

كشفت مصادر لقناة «الغد»، أن حركة حماس تراجعت عن العديد من نقاط الخلاف التي وردت في ردها على مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وقالت المصادر إن حماس وافقت على مقترح المبعوث الأمريكي بشرط أن يحتوي على «بعض التعديلات».

وأوضحت المصادر أن أهم هذه التعديلات، تمثلت في: أنه بعد الفترة الأولى الممتدة لستين يوما، وتحت رعاية الولايات المتحدة ومصر وقطر، ستتواصل المفاوضات دون انقطاع حتى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم.

وأشارت المصادر إلى أن التعديلات تشمل أيضا دخول المساعدات فور الإعلان عن الاتفاق إلى جميع مناطق قطاع غزة بدون قيود، من خلال منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر، على أن تتضمن كميات كافية من مختلف أنواع المساعدات.

وذكرت المصادر أن «حماس طلبت فور الإعلان عن الاتفاق بعودة القوات الإسرائيلية خلال أسبوع، إلى ما كان الوضع عليه قبل 2 مارس 2025».

كما طلبت حماس، وفقا للمصادر، أنه فور الإعلان عن الاتفاق، تتولى لجنة مهنية مستقلة إدارة كل شئون قطاع غزة وتتمتع بجميع الصلاحيات.

من جانبه، نقل موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت» عن مصدر فلسطيني قوله، إن حماس تعمل على إعادة صياغة ردها على مقترح المبعوث الأمريكي، ليصبح أكثر إيجابية، وليشكل أساسًا للمحادثات.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، يضغط ويتكوف على الوسطاء لتقديم رد جديد، أقرب إلى مقترحه، على أمل أن يشكل أساسًا للمحادثات المقبلة في الدوحة.

ويتوقع الأمريكيون التوصل إلى إعلان عن انفراجة بحلول عيد الأضحى هذا الأسبوع.

ويتواجد بشارة بحبح، المسئول عن الاتصالات بين الولايات المتحدة وحماس، في الدوحة ويواصل إجراء محادثات مع كبار مسئولي الحركة.

ويحاول الوسطاء، مصر وقطر، بالإضافة إلى الإدارة الأمريكية، رغم الصعوبات، التوصل إلى اتفاق أو على الأقل اتفاقيات بين الطرفين.