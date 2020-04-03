فنان صيني يرسم لوحات بالضوء تقديرا لجهود الأطباء في مواجهة كورونا

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عبر فنان صينى محترف الرسم بالضوء، عن امتنانه للطواقم الطبية التى ساعدت المرضى بالنجاة من كورونا، حيث خصص أخر مجموعاته الفنية للحديث عنهم، وليعطى الأمل للناس بأن الأزمة لها أن تنتهى يوما ما.

ويتحدث الفنان الصينى روى وانج، لفرانس 24، بينما يعد مع فريقه لوحة جديدة، يصور بها ممرضة صينية لها جناحين فى ظهر لباسها الواقى الأبيض.

ويظلم وانج المكان، ويشغيل الكاميرا على النمط الليلى البطيء، بينما يدور حول الموديل التى تلبس زي الممرضات مستخدما كشافه الخاص ليرسم لوحته المطلوبة فى الهواء.

يقول روى إن الممرضات هن الملائكة البيضاء، وهن يحافظن على حياتنا، لذلك توجب عمل لوحات تحكى عنهن كنوع من التقدير والاحترام.

وبحسب السلطات الصينية، فقد توفى 34 طبيبا وممرضة منذ ظهور كورونا، قبيل العام الجديد فى ووهان الصينية.

وجسد روى فى لوحة فنية أخرى، فيروس كورونا، مستخدما ضوء نيون أخضر فى رسمته.

ويشير روى إلى أن لوحته المقبلة ستكون بعنوان "فلنضيء العالم كله"، ويجمع خلالها عبارات تحمل الأمل والتفاؤل من أصدقاء له فى دول مختلفة ليقوم برسمها بالضوء بشتا اللهجات.

ويضيف روى "تلك ليست مشكلة الصين فحسب بل هى مشكلة كل العالم، ولكننا سنتخطى الصعوبات وسيصبح العالم أجمل شيئا فشيئا".