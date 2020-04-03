تركيا تعتقل صحفيا انتقد حملة أردوغان لمواجهة كورونا

اعتقلت السلطات التركية، صحفي تركي مخضرم بدعوى إثارة الكراهية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، قلل من شأن حملة الرئيس رجب طيب اردوغان لجمع تبرعات لضحايا تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم أن هاكان آيجون، رئيس تحرير قناة "خلق تي في"الإخبارية المناهضة بشدة لاردوغان، قد تم اعتقاله من جانب الشرطة في محافظة موغلا بجنوب غربى البلاد.

وكان أيجون واحدا من آلاف الأتراك الذين هاجموا أردوغان بعدما عرض الزعيم التركي رقم حساب مصرفي دولي، والمعروف اختصارا بـ "آيبان"، من أجل جمع تبرعات لصندوق مواجهة الفيروس في كلمة متلفزة، في وقت كان الكثيرون يتوقعون مساعدات حكومية مباشرة.