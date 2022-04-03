تظاهر سكان بلدة إيزيوم جنوب شرقي مدينة خاركيف الأوكرانية، بـ«الود وحسن الضيافة» خلال ملاقاتهم القوات الروسية التي دخلت بلدتهم، فيما قدموا لهم كعكًا مسموما.

وقالت مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا، إن سكان بلدة صغيرة في مدينة خاركيف الأوكرانية المحاصرة قدموا كعكًا وكحولًا مسمومين لعدد من الجنود الروس، الأمر الذي أسفر عن مقتل جنديين، ودخول عدد كبير للمستشفى.

ونقلت «العربية»، عن صحيفة «ديلي بيست» الأمريكية، أن مديرية المخابرات، أفادت في بيان نُشر على موقعها الرسمي على موقع «فيسبوك»، بأن سكان البلدة قدموا الكعك للقوات الروسية قبل أن يقتل هذا الكعك، المحشو بالسموم، ما لا يقل عن جنديين من الفرقة الثالثة للبنادق الآلية في روسيا الاتحادية.

ووفقًا للبيان، فإن هناك 28 جنديا روسيا آخرين يتلقون العلاج في العناية المركزة بعد تناول هذا الكعك المسموم.

وذكرت مديرية المخابرات، أن مئات الجنود الروس أصيبوا بمشكلات صحية خطيرة، ويرقدون حاليا بالمستشفى جراء شرب الكحوليات المسمومة أثناء احتلالهم للمنطقة، مشيرة إلى أن الجيش الروسي لا يعتبر هذه الحالات خسائر قتالية.

واستهدفت بلدة إيزيوم، التي تقع على طول الخط الأمامي الشرقي قرب الحدود الروسية، بشكل مكثف، منذ اندلاع الحرب قبل نحو ستة أسابيعـ إذ تسمح السيطرة على هذه البلدة للروس بالتنسيق الاستراتيجي مع القوات التي تقاتل جنوباً في منطقة دونباس.