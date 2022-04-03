استمرار انخفاض الفارق بين نسبة تأييد ماكرون ولوبان

يشير أحدث استطلاع يومي للرأي إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيفوز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجرى الشهر الجاري، لكن تقدمه على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان استمر في الانخفاض، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

واستقرت نسبة تأييد ماكرون عند 26 % بعدما هبطت نصف درجة مئوية، بينما حلت لوبان في المركز الثاني بـ 21 % ليرتفع تأييدها نقطة مئوية مقارنة بالأمس، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة إبسوس- سوبترا ستيريا لصالح قناة فرانس إنفو وصحيفة "لو باريزيان" وصدر اليوم السبت.

وأظهر الاستطلاع أن ماكرون سيهزم لوبان بحصوله على 53 % من الأصوات مقابل 47 % في جولة الإعادة، لينخفض الفارق من 54 % إلى 46 % في استطلاع أمس الجمعة.

كما أظهر الاستطلاع أن مرشح اليسار المتطرف جون- لوك ميلونشون سيحل في المركز الثالث في الجولة الأولى بـ 5ر15 % بانخفاض نصف نقطة مئوية.

وحصل المرشح اليميني المتطرف إريك زمور على 11 % من التأييد، دون تغيير.