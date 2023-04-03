بايدن: الهدنة في اليمن أنقذت أرواحا لا حصر لها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الذكرى السنوية الأولى للهدنة في اليمن، إنه تم انقاذ عدد لا يحصى من اليمنيين خلال هذا العام.

وجاء في بيان صادر عن بايدن بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق هدنة في اليمن بدأت في 2 أبريل 2022 واستمرت 6 أشهر: "يصادف اليوم معلما مهما، وهو الذكرى الأولى للهدنة في الحرب في اليمن. لقد تم إنقاذ عدد لا يحصى من اليمنيين هذا العام وتم تمكين تدفق المزيد من المساعدات الإنسانية عبر البلاد وأتيح لليمنيين السفر عبر الشرق الأوسط وخلق الظروف الملائمة لسلام شامل"، وفقا للموقع الرسمي للبيت الأبيض.

وتابع البيان أن"المحافظة على هذه الهدنة وتعزيز التقدم نحو السلام كان محور تركيز رئيسي لمشاركة إدارتي مع شركائنا في الشرق الأوسط، وسيتواصل هذا التركيز بشكل مكثف فيما نسعى إلى البناء على هذا التقدم الاستثنائي ودعم كافة الجهود للتوصل إلى حل شامل لهذا الصراع المهول".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بشكل كامل تجاه شركائنا في المنطقة، وكذلك بدعم السعودية والإمارات في وجه الاعتداءات المدعومة من إيران".

وذكر البيان أن "توقف الاعتداءات عبر الحدود من اليمن في العام الماضي وكذلك الضربات الجوية داخل اليمن يمثل نتيجة إيجابية أخرى للهدنة، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع كل شركائنا في المنطقة لوضع حد نهائي للحرب في اليمن".