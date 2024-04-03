قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس 9 أشخاص، عاطلين، 4 منهم لهم معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة 25.5 كيلو جرام، و4 أسلحة متنوعة.

وطلبت النيابة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة من المخدرات إلى المعمل الكيماوي، والأسلحة للأدلة الجنائية؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام 9 أشخاص، مقيمين في نطاق دوائر أقسام شرطة المحافظة، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم عمل أكمنة للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المخدرات، والأسلحة البيضاء المضبوطة، ومبالغ مالية، و9 هواتف محمولة.

وجرى ضبط 5 من المتهمين وبحوزتهم 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و10 كيلو جرام لمخدر البانجو، و8.5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، وكمية لمخدر الهيروين، وبندقية خرطوش، وفرد محلي، وعدد من الطلقات.

بينما تم ضبط 2 من باقي المتهمين في قضيتي اتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من "الحشيش، والهيروين"، وأما الآخرين فضُبطا وبحوزتهما سلاح أبيض.

وباقتياد المتهمين إلى دواوين أقسام الشرطة، ومواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لوقائع الضبط، وبتطوير مناقشتهم أقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محاضر إدارية بوقائع الضبط، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.