تبنى المجلس الفيدرالي الروسي، في اجتماع عقد اليوم الأربعاء، نداء موجها إلى الأمم المتحدة وبرلمانات العالم، دعاهم فيه أعضاء مجلس الشيوخ الروسي إلى إدانة تصرفات دول الغرب الجماعي للتدخل في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في الدعوة: "يدعو المجلس الفيدرالي الروسي، الأمم المتحدة والمنظمات البرلمانية الدولية وبرلمانات الدول الأجنبية إلى إدانة تصرفات الدول الغربية الجماعية التي تنسقها واشنطن للتدخل في التحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية للبلاد؛ لعرقلة حرية التعبير للمواطنين الروس، وتشجيع الإرهاب والتطرف من أجل زعزعة استقرار الوضع في روسيا خلال الحملة الانتخابية"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الروسي، إلى أن المجلس يدين بشدة محاولات التدخل الخارجي في التحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، والتي بدأت حتى قبل موعد تحديد هذه الانتخابات.

ويؤكد النداء، أيضا أن الإجراءات الرامية إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية في روسيا، اتخذها أيضا نظام كييف، بتحريض من أمناء الناتو، حيث أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية النار على مراكز الاقتراع في المناطق الحدودية لروسيا، واستخدمت بشكل نشط طائرات مسيرة تحمل متفجرات ضد أهداف مدنية في الكيانات الروسية خلال الانتخابات، ونفذت محاولات اختراق مسلح في مقاطعتي كورسك وبيلجورود، ونتيجة لهذه الأعمال الإجرامية، قتل مدنيون بينهم أطفال.

وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا في الفترة من 15 إلى 17 مارس الماضي.

وبعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع، حصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين على 28ر87% من الأصوات.