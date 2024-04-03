 رئيس الوزراء الفيتنامي يدعو لإجراءات صارمة للوصول لمعدل النمو المستهدف - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الفيتنامي يدعو لإجراءات صارمة للوصول لمعدل النمو المستهدف

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 5:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 5:15 م
أفاد بيان حكومي فيتنامي، بأن رئيس الوزراء فام مينه تشينه حث الوزراء والحكومات الإقليمية على اتخاذ "إجراءات صارمة" لتمكين البلاد من الوصول لمعدل النمو المستهدف للعام الجاري الذي يبلغ 6.5%.

وأضاف البيان، الذي جاء على الموقع الإلكتروني للحكومة نقلا عن رئيس الوزراء، أن تشينه جدد خلال اجتماع وزاري اليوم الأربعاء الدعوات لاتخاذ تدابير لإضفاء الاستقرار على العملة المحلية الدونج وتضييق الفجوة بين أسعار الذهب في البلاد وفي السوق الدولية.  

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، نما الاقتصاد الفيتنامي بواقع 66ر5 % في الفترة من يناير ومارس؛ ليتباطأ من 672% في الربع الأخير. وأثر النمو غير المتكافئ في الصادرات وإنتاج المصانع إلى جانب الاستهلاك المحلي الفاتر والإقراض المصرفي على الاقتصاد.

وحث تشينه، البنك المركزي على تكثيف "التدابير الصارمة لإعادة" معدلات الإقراض التجاري المصرفي لضمان أن الشركات لديها ما يكفي من التمويل اللازم للنمو.

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