الشرطة الفنلندية تعتقد أن التنمر كان الدافع وراء إطلاق نار في مدرسة ابتدائية

قالت الشرطة في فنلندا، اليوم الأربعاء، إنه يُعتقد أن التنمر في مدرسة إبتدائية بالبلاد كان الدافع وراء حادث إطلاق نار مميت هذا الأسبوع استهدف صبيا يبلغ من العمر 12 عاما في المدرسة.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به، البالغ من العمر 12 عاما أيضا، كشف أثناء الاستجواب أنه تعرض للتنمر في المدرسة.

وكان نقل المشتبه به بداية العام إلى الصف السادس بالمدرسة، التي يدرس فيها الضحايا الثلاثة أيضا، حيث أُصيب طفلان آخران يبلغان من العمر 12 عاما.

ووقع الحادث صباح أمس الثلاثاء. وتوفي أحد التلاميذ في موقع الحادث. كما نقل إلى المستشفي اثنان آخران مصابان بجروح خطيرة. وألقت الشرطة القبض على المشتبه به بعد وقت قصير من إطلاق النار، وعثرت بحوزته على سلاح ناري. ولم يقاوم الاعتقال.

وقالت الشرطة إنه يتم التحقيق في الأمر باعتباره جريمة قتل، وشروع في قتل، حيث تردد أن المشتبه به اعترف بارتكاب الجرائم أثناء استجواب أولي.