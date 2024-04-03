إيران تهدد إسرائيل مجددا: هناك عناصر كثيرة في جبهة المقاومة سترد

جددت إيران، اليوم الأربعاء، تهديداتها لإسرائيل، بعد الغارة التي استهدفت قنصليتها في العاصمة السورية دمشق.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، في مقابلة مع وكالة أنباء «إيرنا»، إن طهران «تتمسك بحقها لتوجيه ضربة لإسرائيل في المكان المناسب».

ورأى كوثري أن «إسرائيل ارتكبت بالهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في سوريا انتهاكا واضحا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961، لأن ضرب القنصليات والسفارات بمثابة غزو لأراضي دولة ما».

وشدد على حق بلاده في الرد، لكن بالمكان المناسب والوقت المناسب كذلك، معتبرًا أن على إسرائيل تحمل مسئولية أفعالها.

ولفت إلى أن هناك عناصر كثيرة في جبهة المقاومة سترد، متابعًا: «إذا لزم الأمر... سنرد بأنفسنا».

وأكد وجوب اجتماع الأعضاء الرئيسيين في الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية، والتعامل بقوة مع مرتكبيها، منوهًا أن هذا الهجوم لا يمكن أن يتم دون التنسيق مع أمريكا.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف: «سنشهد قريبا ضربات أكثر فتكا ضد إسرائيل وجبهة المقاومة ستقوم بواجبها»، مشيرًا إلى أن جميع المسئولين أعلنوا قبل أيام، أن الانتقام لشهداء القنصلية الإيرانية في سوريا مؤكد، حسب وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين في سوريا و5 ضباط من مرافقيهم، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.