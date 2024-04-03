 إسرائيل تستدعي جنود احتياط لتعزيزالدفاع الجوي وسط تهديدات إيران - بوابة الشروق
الأربعاء 3 أبريل 2024 11:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إسرائيل تستدعي جنود احتياط لتعزيزالدفاع الجوي وسط تهديدات إيران

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 11:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 11:09 م
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتزامه تعزيز منظومة الدفاع الجوي من خلال استدعاء الاحتياط.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن "القرار يأتي وسط تهديدات متزايدة لإسرائيل من جانب إيران عقب هجوم على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق، أسفر عن مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني".

كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، قد هددا بالانتقام للغارة الجوية التي يشتبه في تنفيذ إسرائيل لها على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والتي أسفرت عن مقتل عدة أشخاص أول أمس الاثنين.

وأشارت وكالة "مهر" الإيرانية إلى مقتل قائدين، كل منهما برتبة بريجادير جنرال، وخمسة أعضاء آخرين في الحرس الثوري الإيراني، في الغارة الجوية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك