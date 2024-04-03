تشهد محافظة بني سويف، انخفاضا محدودا في أسعار الدواجن، حيث انخفض سعرها من 110 إلى ما بين 92 و98 جنيها للكيلو.



وأكد محمد أحمد، موظف، انخفاض أسعار الدواجن، حيث كانت تباع بـ 110 جنيهات ووصل سعرها اليوم 98 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن الدولة أعلنت عن انخفاض جميع الأسعار بنسبة كبيرة، لكن التجار لم يقومو بتخفيضها بالأسعار التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الوزراء، وهو 85 جنيها للكيلو.



وقالت ابتسام محمد، موظفة، إنها الأسعار مرتفعة في كل شيء، ويرجع ذلك لعدم وجود رقابة على التجار، كما أن الأسعار لم تنخفض إلى الحد المعلن عنه من قبل رئاسة الوزراء، مؤكدة أنها قامت بشراء الدجاج بـ93 جنيها للكيلو، والبانية بـ190 جنيها، والأوراك بـ 110 جنيات.



وأوضح أحمد رمضان، صاحب محمل طيور في بني سويف، أن الدواجن البيضاء تباع بسعر 85 جنيهًا للمزرعة و95 جنيهًا للمستهلك، والأمهات بسعر 75 جنيهًا للمزرعة و85 جنيهًا للمستهلك، كما انخفض سعر الدواجن الحمراء إلى 94 جنيهًا للمزرعة و100 جنيه للمستهلك، والدواجن البلدي إلى 75 جنيهًا للمزرعة و85 جنيهًا للمستهلك، بينما تتراوح أسعار البانيه بين 190 و220 جنيهًا، والأوراك بين 85 و105 جنيهات، والكبد والقوانص بين 90 و100 جنيه، والأجنحة بين 45 و60 جنيهًا.



وتابع، "الحكومة تبذل جهودًا لخفض أسعار السلع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، والاتفاق على سعر كيلو الفراخ الحية بـ85 جنيهًا، بينما لا يلتزم أصحاب المزارع بذلك، وبالتالي تصل للمستهلك بسعر غالي"، قائلا: "لو ما بعتش كده هتعرض لخسارة كبيرة".