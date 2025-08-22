 مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بوجود انتهاكات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل: أكاذيب يائسة - بوابة الشروق
الجمعة 22 أغسطس 2025 6:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بوجود انتهاكات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل: أكاذيب يائسة

مصطفى عطية
نشر في: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 6:36 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 6:36 م

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود انتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل مجهزة بكافة الإمكانيات المعيشية والصحية، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

وأضاف أن استمرار الجماعة الإرهابية في إطلاق مثل هذه الأكاذيب والادعاءات يأتي في إطار محاولاتها اليائسة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، ويعكس بوضوح حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة، وهو ما بات يدركه الشعب المصري جيدًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك