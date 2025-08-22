مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بوجود انتهاكات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل: أكاذيب يائسة

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود انتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل مجهزة بكافة الإمكانيات المعيشية والصحية، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

وأضاف أن استمرار الجماعة الإرهابية في إطلاق مثل هذه الأكاذيب والادعاءات يأتي في إطار محاولاتها اليائسة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، ويعكس بوضوح حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة، وهو ما بات يدركه الشعب المصري جيدًا.