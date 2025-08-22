كتائب القسام: قتل جندي إسرائيلي واستهداف تجمعات وموقع قيادة للاحتلال جنوب القطاع

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن استهداف أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة.

وقالت عبر قناتها بـ «تيلجرام» قبل قليل، إن مجاهديها أكدوا استهداف أحد جنود العدو بالأسلحة الرشاشة، مما أدى إلى إصابته إصابة قاتلة، وذلك بعد عودتهم من خطوط القتال.

وأشارت إلى وقوع الاستهداف بعد خروج الجندي من داخل دبابة «ميركفاه» 18 أغسطس، في محيط مسجد بدر جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مضيفة أن مقاتليها رصدوا هبوط طيران مروحي في المنطقة لتنفيذ عملية إخلاء للجندي المستهدف.

كما أعلنت القسام، مساء اليوم، عن استهداف تجمع لجنود وآليات العدو محيط مطاحن المحيط في محور «موراج» جنوب القطاع بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل، بالإضافة إلى استهداف موقع قيادة وسيطرة وتجمع لجنود وآليات العدو جنوب غرب مدينة رفح جنوب القطاع بصواريخ «رجوم» قصيرة المدى من عيار 114ملم.