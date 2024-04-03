قررت نيابتا ثانٍ العامرية وكرموز في الإسكندرية، الثلاثاء، حبس 3 أشخاص، عاطلين لـ2 منهم معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة 26 كيلو جرام لمخدر الحشيش؛ بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة من المخدرات إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام 3 أشخاص، مقيمين في نطاق دائرتي قسمي شرطة ثانٍ العامرية وكرموز، بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم عمل أكمنة للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المخدرات، ومبالغ مالية، و3 هواتف محمولة.

ووفقًا للتحقيقات فقد جرى ضبط 2 من المتهمين وبحوزتهم 11 كيلو جرام لمخدر الحشيش، بينما الثالث فَضُبِطَ وبحوزته 15 كيلو جرام لذات المخدر، وقدرت قيمتهم المالية 2 مليون جنيه.

وباقتياد المتهمين إلى ديواني قسمي الشرطة، ومواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لوقائع الضبط، وبتطوير مناقشتهم أقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محاضر إدارية بوقائع الضبط، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.