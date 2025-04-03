نشر الإعلامي الفلسطيني محمد فايق، مقطع فيديو يوثق صدمة أم فلسطينية، بعد استشهاد ابنتها رغدة في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وظهرت الأم وهي في حالة إنكار لاستشهاد ابنتها، وأصرت على أنها «نائمة» فقط، طالبة من حاملي الجثمان الرفق بها حتى لا تستيقظ من نومها.

وقالت: «بشويش يا أخويا هي نايمة.. والله نايمة صحوها.. يا الله خلص، يا الله انحرقت قلوبنا، بكفي يارب».

وأصرت السيدة على نزع الرباط عن كفن ابنتها، ووجهت الحديث لها: «اصحي يا ياما والله أنتِ نايمة، ما هما مش راضيين يودوكي عند الدكتور، يلا عشان أجيب لك العصير».

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ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 100 شهيد و138 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة على غزة، إلى 1163 شهيدًا، و2735 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 50 ألفًا و523 شهيدًا، و114 ألفًا و776 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.