وسائل إعلام سورية رسمية: غارات إسرائيلية تستهدف اللواء 75 بريف دمشق

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أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، قبل قليل، بوقوع عدوان جوي إسرائيلي استهدف محيط مدينة الكسوة في ريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» والتلفزيون السوري تأكيد وقوع الغارات الإسرائيلية في المنطقة.

وفي تفاصيل أوردتها قناة «الإخبارية السورية» نقلا عن مراسلها، فـ«إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا موقع اللواء 75 قرب الكسوة».

وأضاف مراسل «الإخبارية» أن دوي الانفجار القوي الذي سُمع في وقت سابق؛ كان مصدره مقر الفرقة الأولى في منطقة الكسوة بريف دمشق.

فيما أكدت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أن غارات للاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط مدينة الكسوة بريف دمشق.