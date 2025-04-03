تركيا تحتجز 11 شخصا بتهمة نشر الكراهية في إطار التحقيق في دعوة المعارضة للمقاطعة

احتجزت السلطات التركية، 11 شخصا في إطار تحقيق في دعوة المعارضة لمقاطعة الشركات التي تعتبر موالية للحكومة، في ظل إصدار مذكرات اعتقال بحق ما اجماليه 16 شخصا.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، إن ممثلي الادعاء في إسطنبول فتحوا التحقيق بناء على اتهامات بنشر "الكراهية والتمييز" و"التحريض على العدء الشعبي"، بما في ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الأناضول، أن الشرطة تبحث عن المشتبه بهم الخمسة المتبقيين، الذين تتهمهم السلطات بتبني "خطاب مثير للانقسام"؛ بهدف "عرقلة النشاط الاقتصادي".

وأفادت شبكة "هالك تي في" التلفزيونية المحلية، بأن من بين المحتجزين الممثل جيم يجيت أوزموأوغلو الذي ظهر في مسلسل "صعود الإمبراطورية العثمانية" الذي يبث على منصة نتفليكس".

وتأتي حملة القمع، وسط زيادة الأزمة السياسية عقب اعتقال وعزل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأدى اعتقال إمام أوغلو، إلى اندلاع احتجاجات حاشدة، حيث دعا حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري، إلى مظاهرات أسبوعية وحث على مقاطعة الشركات التي يزعم أنها مصطفة مع الحكومة على مستوى البلاد.

وأثارت المقاطعة، انتقادات حكومية حادة، حيث وصفها المسؤولون بأنها هجوم على الاقتصاد والوحدة الاجتماعية.

وأقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي أر تي"، أمس الأربعاء، ممثلة من مسلسل تلفزيوني شهير بعد أن نشرت دعوة المقاطعة على وسائل التواصل الاجتماعي.