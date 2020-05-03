قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الدولة كانت تراهن على وعي الشعب، في مواجهة فيروس «كوفيد- ١٩»، ولكن بعد ما تم مؤخرًا «أعده مرعبًا»، بحسب وصفه.

وأضاف «حسني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن» المُذاع عبر فضائية «العربية الحدث»، مساء اليوم السبت، أن وباء كورونا المستجد وصل إلى ذروته، موضحًا أن «أول ثمانية أيام في شهر رمضان ازداد الفرق المئوي بين أعداد المصابين ليصل إلى 10%، وخصوصًا يومي الجمعة والسبت، حيث ازدادت الأعداد بطريقة سيئة للغاية».

ولفت إلى أن ذروة إصابات كورونا بدأت الأحد، ثالث أيام شهر رمضان، منوهًا بأنه من المتوقع أن تنتهي ذروة المرض خلال يوم 10 أو 11 من شهر رمضان الجاري، والدخول في مرحلة الاستقرار والثبات.

وأشار إلى أن ضبط الأهالي يحتاج إلى تشديد العقوبات والإجراءات الاحترازية، ذاكرًا أن خطابات المسؤولين بالدولة جميعها تحذيرية وليست مطمئنة.

واستنكر غياب الوعي الصحي واستهانة المواطنين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الاستقرار في معدلات الإصابة وتسطيح المنحنى الوبائي مرتبط باتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية.

وذكر أن توقعات اللجنة العلمية لبلازما المتعافين من كورونا، مبشرة في تقليل حدة المرض، مضيفًا أن مستشفيات الدولة المختصة باستقبال الحالات كافة، يتم متابعتها بصورة مستمرة، لاستقبال الحالات على مدار الـ 24 ساعة، للتمكن من كشف الحالات مبكرًا.

ووصل العدد الإجمالي من الحالات المصابة بكورونا، اليوم السبت، إلى 6193 حالة، و415 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 1522 حالة.