الخارجية الأمريكية: قلقون من سلوكيات الصين الاقتصادية وخاصة سرقة الملكية الفكرية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بـ"قلق" تجاه سلوكيات الصين الاقتصادية، وخاصة سرقة الملكية الفكرية الأمريكية.

وأضاف بلينكن، في مقابلة أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية: "لدينا قلق حقيقي بشأن تصرفات الصين الاقتصادية وخاصة سرقة الملكية الفكرية الأمريكية".

وأوضح أن "الصين هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها القدرة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لتقويض أو تحدي النظام القائم على القواعد الذي نحن نهتم به كثيرا ومصممون على الدفاع عنه".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الصين باتت تتصرف بشكل أكثر قمعا في الداخل وأكثر عدوانية في الخارج، منوهًا بأن "بكين تعتقد أنها يجب أن تكون الدولة المهيمنة في العالم".

وانتقد بلينكن الخروقات التي نفذتها بكين على أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، موضحًا أن الصين تقوم بإبادة جماعية ضد الأويغور، حيث إنها تضع أكثر من مليون شخص في أي مصطلح يمكن استخدامه، مثل معسكرات الاحتجاز، ومعسكرات إعادة التأهيل،ومعسكرات الاعتقال.

وتابع بلينكن: "في الوقت ذاته، لا نملك رفاهية عدم التعامل مع الصين، هناك تعقيدات حقيقية للعلاقة، سواء تتكون من جانب عدائي أو تنافسي أو تعاوني".