المعارضة السورية: مقتل شخصين في انفجار دمر مستودع أسلحة بريف إدلب الغربي



أعلنت المعارضة السورية مقتل شخصين جراء انفجار عنيف دمر مستودع أسلحة في ريف إدلب الغربي اليوم الاثنين.



وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن "الانفجار وقع في مستودع يتبع لسرية المدفعية التابعة لحركة أحرار الشام على طريق بلدة الفوعة بريف إدلب الغربي وتسبب بدمار كامل للمستودع".



وأضاف: "تقوم الجبهة الوطنية للتحرير وحركة أحرار الشام بالتحقيق لمعرفة سبب الانفجار وإمكانية تعرض الموقع لقصف أم انفجار من داخله، ولكن مقتل عنصرين داخل المستودع ربما يدل على أن المستودع تعرض لقصف".



بدوره، قال أبو محمد الأدلبي القيادي في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لـ(د. ب. أ): "وقع انفجار ضخم مجهول المصدر قرب مخيم نادي الفروسية الواقع غرب بلدة الفوعة بريف ادلب الغربي"، مشيرا إلى مقتل سيدة وإصابة 11 اخرين بينهم أربعة أطفال وتم تحويل حالتين حرجتين إلى تركيا .



وأوضح الأدلبي أن الانفجار لم يعرف سببه حتى الآن.



وتسيطر فصائل المعارضة السورية على مناطق ريف إدلب الغربي إلى جانب هيئة تحرير الشام.