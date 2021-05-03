السفير الروسي بالقاهرة يتوقع عودة الرحلات السياحية إلى الغردقة بنهاية مايو

أشاد سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة غيورغى بوريسينكو، الإجراءات الأمنية والصحية التي لمس تطبيقها بنفسه في مدينة الغردقة، متوقعا عودة رحلات الشاتر إلى مطار الغردقة بنهاية الشهر الجاري ومطلع يونيو المقبل.



وقال بوريسينكو في لقاء مع محافظ البحر الأحمر: "من المتوقع بنهاية الشهر الحالى ومطلع شهر يونيو وصول عدد كبير من الرحلات الشارتر إلى مطار الغردقة الدولى إضافة إلى تسيير رحلات منتظمة للشركة الوطنية الروسية "إيرفلوت" مباشرة إلى الغردقة".



وأكد أن مدينة السحر والجمال هي المقصد الرئيسي بالنسبة لهم.



والتقى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، بسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة غيورغى بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة استعدادات البلدين لاستئناف السياحة الروسية لمدينة الغردقة، وذلك عقب التوافق الذي جرى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة.



ورحب محافظ البحر الأحمر بالسفير الروسي، وأكد له جاهزية مدينة الغردقة من الناحية الأمنية والصحية وكذلك البنية التحتية والمنشآت السياحية لإستقبال السياح الروس.



ولفت إلى أنه عقد أيضاً لقاءا موسعا مع كبار رجال الأعمال ممن يتعاملون مع منظمي الرحلات الروسية، حيث بدأ التحرك الفعلي بين الطرفين والتنسيق الكامل استعداداً لاستقبال الرحلات الروسية.



وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه يجري تطعيم جميع العاملين في المنشآت السياحية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تطعيم كافة الفئات من المتعاملين مع السياح ( العاملين في البازارات السياحية - سائقى التاكسي -... إلخ).



وأضاف أن المحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية تتخذ اللازم نحو تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى ثقته التامة فى وعى مواطنى المحافظة فى تطبيق تلك الإجراءات لحرصهم الكامل على عودة السياحة بكامل طاقتها لأنها مصدر رزقهم، ولعلمهم التام بأهمية الحفاظ على سلامتهم وسلامة السائحين الوافدين إلى مدن محافظة البحر الأحمر.



كما تناول اللقاء سبل التعاون المستقبلى فى كل المجالات الأخرى كالصناعة والتجارة وغيرها إلى جانب التعاون السياحى القائم، حيث تتمتع محافظة البحر الأحمر بجميع المقومات والفرص لنجاح مثل تلك المجالات.