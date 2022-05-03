اليونان تبدأ في بناء منصة غاز طبيعي مسال عائمة

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بدأت اليونان بناء منصة غاز طبيعي مسال عائمة، اليوم الثلاثاء؛ بهدف توفير الغاز لليونان ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا ابتداء من عام 2023.

وحضر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال وساسة من بلغاريا وصربيا ومقدونيا الشمالية فعاليات تدشين العمل في البحر جنوب مدينة أليكساندروبولي.

وقال ميشال: "هذا المشروع حجز زاوية للطاقة في أوروبا". وتهدف المنصة العائمة للحد من الاعتماد على الغاز الروسي.

وأكد ميشال أن الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في تمويل مثل هذه المشاريع، في حين تعهد ميتسوتاكيس بتوفير بديل للحصول على الغاز من المصادر الروسية قريبا، مضيفا: "الابتزاز الأخير من جانب موسكو لن يكون ناجحا".

وتشارك بلغاريا أيضا في المشروع، الذي تبلغ تكلفته نحو 400 مليون يورو (5ر421 مليون دولار).

وقال رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف "الضغط الذي تمارسه موسكو لن يحقق أي شيء".

وكانت روسيا قد علقت الأسبوع الماضي إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا، ردا على العقوبات المفروضة على روسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.