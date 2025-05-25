السياحة: استمرار رحلات الحج السياحي إلى الأراضي المقدسة وسط استعدادات مكثفة وتسهيلات شاملة

بدأت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، تنفيذ خطة تيسير رحلات الحج السياحي لموسم 1446 هـ، إذ انطلقت أولى الرحلات الجوية من مصر إلى المملكة العربية السعودية؛ لنقل حجاج السياحة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن لجانها الميدانية التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة، والمتواجدة في مطاري الملك عبدالعزيز بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، استقبلت الوفود الأولى من الحجاج، وقدمت لهم الدعم اللازم مع متابعة إجراءات التسكين، وضمان راحتهم في أماكن الإقامة بمكة والمدينة.

واستعانت وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ببعض العلماء والمشايخ؛ لشرح والإجابة عن جميع أسئلة الحجاج داخل المطار، والمتعلقة بخطوات مناسك الحج والعمره، وتمت الإجابة على استفساراتهم.

وفي السياق ذاته، تواصل الشركة الوطنية "مصر للطيران"، تنفيذ الجسر الجوي لنقل الحجاج، حيث سيرت يوم أمس 19 رحلة جوية، بينها 9 رحلات من القاهرة إلى جدة، و8 إلى المدينة المنورة، إلى جانب رحلة من باماكو إلى المدينة، وأخرى من القاهرة إلى الطائف.

وشملت الرحلات، حجاج بعثات وزارتي الداخلية والسياحة، بالإضافة إلى حجاج قرعة محافظات الإسكندرية والبحيرة والجيزة، وتضامن المؤسسة، والترانزيت، والعمل والإقامة، والحج للأجانب، فضلًا عن حجاج دولة مالي.

ومن جانبه، شدد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على ضرورة التزام اللجان بتيسير الإجراءات، وتقديم أعلى مستويات الخدمة والرعاية؛ لضمان راحة وسلامة الحجاج طوال فترة تواجدهم بالمملكة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وأشارت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي، إلى أن عدد الحجاج المسافرين عبر رحلات الطيران السياحي هذا الموسم يبلغ نحو 33 ألفا و173 حاجًا من المستويين الاقتصادي والفئة الفاخرة (خمس نجوم).

وانطلقت أولى رحلات الحج السياحي البري، الأسبوع الماضي من مصر إلى السعودية، وسط استعدادات تنظيمية مشددة، حيث استقبلت لجان الوزارة في ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني حجاج هذه الرحلات وقدمت لهم التيسيرات اللازمة لضمان سلامة وسلاسة عملية السفر.