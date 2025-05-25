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أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة تعرض 3 مساجد في أوستن بولاية تكساس للتخريب حوالي الساعة 11:30 مساءً (بالتوقيت المحلي)، يوم 22 مايو.

ففي مقطع فيديو أمني من مسجد نوسيس، يمكن رؤية رجل أبيض ملثم وهو يرسم على مناطق مختلفة من المسجد، بما في ذلك باب مكتب الإمام، وذلك وفقًا لما نشره موقع «CNN» عربية.

وأظهرت الصور في المساجد، بما فيها مسجدي جمعية أهل البيت الإسلامية ومركز أوستن للشئون الدينية، علامات وممتلكات مشوهة برموز مختلفة تتضمن نجمة داود، بحسب بيان صحفي صادر عن منظمة كير في أوستن.

ولا تزال إدارة شرطة أوستن تحقق في الحوادث المنفصلة.