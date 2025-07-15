حمادة المصري: الأهلي لا يملك البديل المناسب لوسام أبو علي

أكد حمادة المصري، لاعب الأهلي الأسبق، أن الفلسطيني وسام أبو علي لن يغادر القلعة الحمراء إلا بموافقة إدارة النادي، مشددًا على أن اللاعب مطالب باحترام تعاقده، وعدم نسيان ما قدمه له الأهلي من دعم منذ انضمامه للفريق.

وقال حمادة المصري، في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، أن الأهلي لا يملك البديل المناسب لتعويض وسام أبو علي في الوقت الحالي، مضيفًا أن الفريق بحاجة إلى الاستقرار، وأن الحديث عن وجود أزمات داخل غرفة الملابس غير صحيح على الإطلاق.

وتطرق المصري إلى الأزمة المثارة بين مصطفى يونس ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا رفضه التام لأي تجاوز بحق الخطيب، كاشفا عن اتصاله بمصطفى يونس شخصيًا لمطالبته بالهدوء وضبط النفس في تصريحاته.

وفي المقابل، أوضح أن محمد عمارة لم يتجاوز في حق النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن ما قاله يُعد رأيًا فنيًا مشروعًا، وليس هجومًا على الكيان الأحمر.