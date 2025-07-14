عامل يطعن سائق توك توك بسبب أولوية المرور في سوهاج

شهدت مدينة طهطا بمحافظة سوهاج واقعة اعتداء عنيف، حيث أصيب سائق توك توك بجرح شبه نافذ في الصدر، بعدما طعنه عامل باستخدام "مطواة" بسبب خلاف على أولوية المرور، وتم نقل المصاب إلى مستشفى طهطا العام ومن ثم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لخطورة حالته.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد إبراهيم جاد، مأمور قسم شرطة طهطا، بوصول كرم م. م. ب، 41 عامًا، سائق توك توك ومقيم بدائرة القسم، إلى المستشفى مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

وبالانتقال الفوري للرائد أحمد البريري، رئيس مباحث القسم، والنقيب عبدالرحيم السمان، والفريق المعاون، تم ضبط المتهم ويدعى محمد ي. ا. ا، 23 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة القسم، وبحوزته الأداة المستخدمة في الجريمة.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة نتيجة خلاف على أولوية المرور، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.