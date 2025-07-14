الهلال يتحرك لتجديد عقد ياسين بونو

بدأت إدارة نادي الهلال السعودي خطواتها الفعلية لتجديد عقد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، في إطار خطتها للحفاظ على ركائز الفريق الأساسية، بعد المستوى اللافت الذي قدّمه في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبحسب ما أوردته صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن المفاوضات بين بونو وإدارة الهلال وصلت إلى مراحل متقدمة لتمديد العقد حتى عام 2027، علمًا بأن العقد الحالي للحارس المغربي يمتد حتى أغسطس 2026.

وتسعى إدارة الهلال لحسم ملف تجديد بونو مبكرًا، تأكيدًا على التزامها باستقرار الفريق وتعزيز قوامه الأساسي، في ظل الاستعدادات لانطلاق موسم 2025-2026، الذي سيشهد مشاركة "الزعيم" في عدة بطولات محلية وقارية.

وكان بونو قد انضم إلى الهلال في أغسطس 2023 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني، ونجح منذ ذلك الحين في تثبيت أقدامه كأحد أفضل حراس المرمى في دوري روشن السعودي.

وتوّج بونو موسمه الأخير مع الهلال بأداء رائع في كأس العالم للأندية 2025، رغم خروج الفريق من ربع النهائي عقب الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-1، إلا أن الحارس المغربي خطف الأضواء مجددًا.