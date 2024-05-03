إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة فاركو

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أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق لمواجهة فاركو.

والمقرر لها غدا السبت، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كل من: أحمد عادل عبدالمنعم – محمد فوزي – كمال السيد، في حراسة المرمى، محمد عمار – حاتم سكر – حمدي النقاز – عبدالكريم مصطفى – محمد دسوقي – عصام صبحي – عماد حمدي – محمد بيومي – عبدالرحمن الدح – عمر الساعي – محمد مخلوف – محمد حسن – محمد عبدالسميع – عبدالرحمن مجدي – مروان حمدي – نادر فرج – باسم مرسي – أحمد الشيخ – حمادة صلاح – إيريك تراوري.