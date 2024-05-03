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يمثل شخصان من غربي وجنوبي ألمانيا أمام المحكمة الإقليمية العليا في شتوتجارت اليوم الجمعة حيث تبدأ محاكمتهما بتهمة إرسال إجزاء إلكترونية بشكل غير مشروع للاستخدام في المسيرات الروسية.

وورد أن الاثنين ينتجون معدات وأجزاء عسكرية، بما في ذلك مسيرات أورلان-10 التي تستخدمها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن المكونات الكهربائية التي تم إرسالها هي مكونات لطرازات تلك المسيرات التي يغطيها الحظر المفروض من الاتحاد الأوروبي.

واتهم مكتب المدعي الاتحادي مدير إداري للشركتين في ولاية سارلاند الألمانية بانتهاك قانون التجارة والمدفوعات الخارجية على أساس تجاري في عدد من القضايا. ووفقا للمحكمة، فهو محتجز منذ آذار/مارس من العام الماضي.

كما تواجه امرأة تدير شركة في ولاية بادن فورتمبيرج اتهامات بالمساعدة والتحريض في بعض هذه الجرائم.

ووفقا للمعلومات الأولي الصادرة عن مكتب المدعي الاتحادي، فإنها قد تم إحتجازها أيضا ولكن أطلق سراحها مرة أخرى منذ أيار/مايو. وبحسب المحكمة، فإن كلا المتهمين يحملان الجنسيتين الألمانية والروسية.

وورد أن المكونات التي تم تصديرها بشكل غير قانوني تبلغ قيمتها حوالي 875 ألف يورو (934410 دولارا)