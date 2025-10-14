عمرو الجزار يكشف سبب عدم انتقاله للأهلي

أكد عمرو الجزار، مدافع نادي البنك الأهلي، أن النادي الأهلي أراد التعاقد معه، كاشفا عدم استمرار المفاوضات.

وقال الجزار في تصريحات تلفزيونية: "بالفعل كانت هناك مفاوضات جدية في فترة سابقة، ووصلت إلى مراحل متقدمة للغاية حتى وصلت إلى نسبة 100% من حيث الاتفاق".

وأضاف: "لكن تأخر نصيبي حال دون إتمام الانتقال في ذلك التوقيت".

وأوضح: "تعلمت الكثير من حسام حسن وإبراهيم حسن على الصعيدين الشخصي والمهني، وأشكرهما على منحي الفرصة لأكون جزءًا من هذا الحدث الكبير".

وتابع: "منذ اليوم الأول، تحدث إلي محمد صلاح أن انضمامي للمنتخب جاء بفضل جهدي، وأخبرني أن تمثيل مصر مسؤولية كبيرة وليست أمرًا بسيطًا، ودائمًا ما يحرص على توجيه اللاعبين الشباب، لأننا سنحمل اسم مصر وقميص المنتخب في المستقبل".

وأنهى: "ما حققناه في التصفيات لم يكن أمرًا سهلًا، فقد كان طريقًا صعبًا وشاقًا، هدفنا الآن هو التتويج بكأس أمم إفريقيا، خصوصًا وأن منتخب مصر هو الأكثر تتويجًا بالبطولة، ومن غير الطبيعي أن نخرج دون اللقب".