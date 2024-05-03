سموحة يستأنف تدريباته استعدادًا للزمالك في الدوري

عاد الفريق الأول لكرة القدم في نادى سموحة الرياضى، إلى التدريبات الجماعية تحت قيادة أحمد سامى المدير الفنى، اليوم الجمعة، على أرض ملعب النادى.

استعدادًا للقاء المهم أمام فريق الزمالك والمقرر له الأحد المقبل الموافق 5 مايو على ارض ملعب استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، موسم 2023 /2024، دورى نايل.

وبدأ الفريق تدريباته بعد الراحة القصيرة التي منحها المدير الفنى للاعبين والمحددة بـ 24 ساعة فقط، في أعقاب مباراته مع المقاولون العرب والتى انتهت بفوز الموج الازرق بهدف للا شيء، أوصل الفريق إلى النقطة 28 في جدول مسابقة الدورى.

وخضع الفريق إلى تقسيمات معينة أجراها أحمد سامى، المدير الفنى للفريق، تتضمن تكتيكات وتحركات واستحواذات معينة على الكرة، وذلك بهدف التدريب عليها وتنفيذها خلال مباراة الزمالك من أجل الفوز باللقاء،محذرًا من خطورة لاعبى الفريق الابيض ،ونسيان الفوز في مباراة المقاولون العرب والتركيز في المباراة المقبلة خاصة وأنها تقام في الإسكندرية ما يضاعف المسؤولية على عاتق اللاعبين.

ويخوض سموحة لقاء الزمالك الأحد المقبل، وهو في المركز السابع بجدول مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، ولديه 28 نقطة جمعها من 19 مباراة خاضها خلال الدور الأول من المسابقة وبداية الدور الثانى، حيث فاز في 7 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 5 لقاءات.

فيما يأتى نادى الزمالك في المركز الـ12، ولديه 24 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباراة.

وكان المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة الرياضى، أفرج عن مستحقات اللاعبين المجمدة وذلك بعد تحسن النتائج في المباراة الأخيرة امام المقاولون والتى فاز فيها الفريق السكندرى.