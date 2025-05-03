نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة لناصر ماهر

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن الخطة الدفاعية لا تُناسب طريقة لعب القلعة البيضاء على مر العصور والتاريخ يعتبر بأن الفريق الأبيض دائما يفضل الهجوم.

وقال يونس في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أنتظر من ناصر ماهر مستويات أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة ويجب أن يجلس مع المدير الفني من أجل تعديل مركزه داخل الملعب ويجب على اللاعب أن يكون له دور قيادي داخل الملعب فهو من المفترض أنه لاعب دولي".

وأضاف: "هناك دور كبير على عبدالواحد السيد في الفترة المقبلة خلال المباريات المتبقية من بطولة الدوري أو نهائي كأس مصر".