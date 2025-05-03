الجامعة العربية: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية بقتلها لعدد غير مسبوق من الصحفيين

أحيت جامعة الدول العريبة، اليوم السبت، اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 1993، بناء على توصية المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته 26.

واعتبر الجامعة العربية في بيان، أن "هذا اليوم يعد محطة مهمة لتكريم العاملين في مجال الاعلام، وخاصة أولئك الذين يقدمون التضحيات الجسيمة في سبيل نقل الحقائق، والدفاع عن حرية التعبير في مواجهة الصعوبات والتحديات في مختلف بقاع العالم".

من جهته، قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الاعلام و الاتصال، أن أهمية هذا اليوم تكمن في التأكيد على الدور الذي تلعبه الصحافة الحرة والمستقلة في بناء مجتمعات ديمقراطية وترسيخ وعي مجتمعي.

وأضاف: "في إطار التوازن المطلوب بين اخلاقيات المهنة واحترام مواثيق الشرف الإعلامية والعمل في بيئة مهنية آمنة تكفل حرية التعبير والوصول للمعلومة".

وتابع: "في انسجام بين الحق في صون حرية التعبير وواجب التحلي بالمسئولية في نشر المعلومات والبيانات والابتعاد عن التضليل و المساس بالحريات".

وأكد السفير ان إحياء هذا اليوم يأتي في ظرفية استثنائية في ظل استمرار الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة والاعتداءات اليومية في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي خلفت آلاف الضحايا أغلبهم من الأطفال والنساء، مع فرض إغلاق شامل ومنع دخول المساعدات الإنسانية، في ظل فرض طوق أمني على حرية الصحافة وحظر دخول الإعلام الأجنبي لقطاع غزة وقتل عدد غير مسبوق من الصحفيين الفلسطينيين (209 صحفي) في انتهاك صارخ للقوانيين الدولية.

ونوه خطابي، بالصحافة الحرة ذات المصداقية، التي وقفت في وجه الرواية الإسرائيلية الزائفة داعيًا إلى ضرورة التفكير بجدية في إيجاد حلول وآليات كفيلة بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين والاعلاميين في مواقع النزاعات والحروب، من خلال تحديث البنية التشريعية لمواكبة التحديات الراهنة، عبر العمل المتعدد الأطراف في المنظمات الدولية والإقليمية، لوضع نظام قانوني يهدف إلى حماية الصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم وتمكينهم من الضمانات القانونية للحفاظ على سلامتهم البدنية والمعنوية.



